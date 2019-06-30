شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي تياجو سيلفا: ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا أن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين هو «أفضل لاعب في التاريخ».

وجاءت تصريحات سيلفا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في المربع الذهبي لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) يوم الثلاثاء المقبل.

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وقال سيلفا قائد باريس سان جيرمان الفرنسي «بالنسبة لي، ميسي أفضل لاعب في التاريخ، أكبر لاعب شاهدته في حياتي، من الشرف خوض مثل هذه المباراة».

وتابع «لكنها مباراة البرازيل مع الأرجنتين وسأحاول أن أبذل قصارى جهدي».

وأشار سيلفا «أينما واجهت ميسي سواء مع المنتخب أو في دوري أبطال أوروبا، يكون من الصعب جدا إيقافه».