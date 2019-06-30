شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير في الجيم علي هامش مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مصطفى شوبير ، حارس مرمي فريق الشباب بالأهلي، والذي يتواجد في تدريبات الفريق الأول بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ولم يشارك اللاعب في تدريبات حراس المرمى التي قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية استعدادا للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض بعض المباريات الودية استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وتغيب على لطفى ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الأحد.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي خوض المران اليوم على فترتين صباحية ومسائية.

يذكر ان الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة.