شكرا لقرائتكم نجم الأهلي السابق: مباراة اليوم ستشهد طفرة فنية للفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن مواجهة الفراعنة لمنتخب أوغندا، انها ستكون مباراة قوية جدا من الفريقين خاصة مصر التى تسعى للصدارة فى البطولة التى تقام على أرضها ووسط جماهيرها ، وذلك في التاسعة مساء اليوم الأحد ، فى ختام الدور التمهيدى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل ،

و قال بلال فى تصريح لـ "الخليج 365" أن مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا سيكون فيها الطابع الفنى من جانب الفراعنة يقابله طابع القوة و الإصرار من جاني نظيره الأوغندى ، متوقعا فوز الفراعنة بهذا اللقاء و صدارة المجموعة الأولى فى ختام الدور التمهيدى .

و أشاد بلال بدور اللاعب محمود حسن تريزيجيه ، مشيرا إلى أنه أحد أفضل اللاعبين فى لقائى زيمبابوى و الكونغو على التوالى ، بأدائه القوى وخطورته على المرمى.

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ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.