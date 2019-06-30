شكرا لقرائتكم والد عمرو وردة لـ"الخليج 365": ابنى مش هيتجوز بعد أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مدحت وردة أسطورة كرة السلة المصرية ووالد عمرو ردة لاعب المنتخب الوطنى، أنه لا يتواصل مع الإعلام، ولا يرد على مكالمات هاتفية فى الفترة الأخيرة.

وقال مدحت وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما نشر عن قراره بأن يزوج ابنه بعد بطولة الأمم الأفريقية، كذب ولا صحة له، مضيفا أن موضوع الزواج لم يتم طرحه فى الوقت الحالى من الأساس.

وتناثرت أقاويل وأخبار خلال الساعات الماضية عن إعلان عائلة عمرو وردة زواجه بعد بطولة الأمم الأفريقية، على خلفية الأزمة التى شهدها معسكر الفراعنة بسبب واقعة اللاعب على "السوشيال ميديا".

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كان اتحاد الكرة أعلن مؤخرا رفع الإيقاف عن وردة عقب أزمته الأخيرة، مكتفيا بإيقافه فى مباريات الدور الأول من بطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

يذكر أن عمرو وردة شارك فى تدريبات المنتخب أمس استعداداد لمواجهة أوغندا.



موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا يدخل المنتخب الوطنى مباراته الأخيرة بدور المجموعات رافعا شعار التحدى، حينما يواجه أوغندا فى التاسعة مساء اليوم (الأحد)، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

ويتصدر المنتخب الوطنى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين ، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.