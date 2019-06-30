المصري يستعد للكونفدرالية على شواطيء بورسعيد...

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر صوراً من مران الفريق الأول على الشاطىء استعداداً للموسم الجديد





وأنهى مجلس إدارة النادي المصري بقيادة سمير حلبية، تجديد تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لموسم جديد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020/2019

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وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أتم إجراءات تجديد التعاقد مع حسام عياد حارس مرمى فريق تحت 20 عام بالنادي وذلك لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023، كان الحارس حسام عياد والذي يلعب لصفوف فريق الشباب الفئة العمرية 1999 قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال المواسم القليلة الماضية وذلك بعد ظهور الحارس بمستوى طيب مع كافة فرق قطاع الناشئين بالنادي المصري خلال السنوات الأخيرة.

كما أتم مجلس إدارة النادي المصري أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم الليبي مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين إعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هي أولى صفقات المصري للموسم الجديد.