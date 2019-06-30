سباستيان يقود تقسيمة قوية بمران الأهلي...

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جدة - عمرو شويل قاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي تقسيمة قوية للاعبين في المران الصباحي اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص سباستيان على توجيه لاعبي الفريق خلال التقسيمة التي أقيمت بعرض الملعب فى ستاد مختار التتش بالجزيرة . Advertisements يذكر ان الأهلي يخوض مرانه اليوم علي فترتين صباحية ومسائية وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة. وأستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته أمس السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لجمعة، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، ويستعد الأهلى لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.

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