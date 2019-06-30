شكرا لقرائتكم إنطلاق منافسات البطولة الإفريقية لتنس الطاولة لمتحدى الإعاقة اليوم بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق منافسات البطولة الإفريقية لتنس الطاولة لمتحدى الإعاقة اليوم الاحد فى الإسكندرية على صالة النادى الاوليمبى ولمدة 3 ايام . ويشارك فى البطولة 8 دول هى كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ، وتعتبر البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2020 . وأعاد اتحاد الطاولة تشكيل بعض الاجهزة الفنية، ومنها قطاع الناشئين و الشباب. Advertisements ونظمت مصر بطولة مصر الدولية لمتحدى الإعاقة بصالةنفس النادى ايضا و شارك فى البطولة أكثر من 21 دولة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصرالمستضيفة.

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