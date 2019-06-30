تشكيل منتخب مصر المتوقع في لقاء أوغندا الليلة

كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر عن التشكيل المتوقع لمباراة الليلة أمام أوغندا، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ويأتي تشكيل منتخبنا الوطني على النحو التالي: “محمد الشناوي في حراسة المرمي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، أحمد المحمدي، طارق حامد، محمود الونش، نبيل عبيد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، أحمد علي أو مروان محسن”.

ويقع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من أوغندا، الكونغو، وزيمبابوي، ويحتل صدارة المجموعة بـ6 نقاط، وكان قد خاض مباراتين أمام زيمبابوي والكونغو، وانتهت كل منها بفوز المنتخب الوطني.

ويأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني بنفس المجموعة بفارق نقطتين عن منتخب الفراعنة، ويليه منتخب زيمبابوي في المركز الثالث.