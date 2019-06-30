“Goooo” تردد قناة تايم سبورت 2019 ||| اعرف تردد قناة Time Sports ||| اضيط تردد قناة تايم...

قناة تايم سبورت، تردد قناة تايم سبورت، القناة الجديدة تايم سبورت، كل هذه العناوين أصبحت في مقدمة أولويات محبي الساحرة المستديرة في مصر والعالم أجمع، يواجه المنتخب المصرة، نظيره الأوغندى، مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.



العاشقون للكرة يترقبون افتتاح أمم أفريقيا 2019 اليوم الجمعة.. بي إن سبورت الناقل الحصري في الشرق الأوسط.. التلفزيون المصري وتايم سبورت يمنحان المصريين مشاهدة مجانية.. شبكة يوروسبورت وbbc الأمريكية وقنوات Sabc الجنوب أفريقية في القائمة، ولهذا فقط ازداد البحث عن قناة تايم سبورت في مصر هذه الأيام.

تردد قناة تايم سبورت

بدأ الثلاثاء 14 مايو الماضي البث التجريبي لقناة Time Sport الرياضية الأرضية، التي يتزامن بثها مع الاستعدادات لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر شهر يونيو الحالي.

القناة تبث أرضيًا فقط، ولا يوجد لها تردد عبر قمر نايل سات.

تم تطوير وتقوية محطات البث الرقمي الأرضي، وتوفير كل الإمكانات الهندسية المتاحة من أجل ظهور القناة بأعلى جودة ممكنة.

يمكن الحصول على “فلاشة” تتم إضافتها لأجهزة الكمبيوتر واللابتوب، لالتقاط البث الأرضي الرقمي للقنوات الأرضية، التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

تستعد الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE)، لطرح أجهزة البث الأرضي الرقمي للجمهور، من خلال مقراتها الرسمية، بحيث تساعد هذه الأجهزة الرقمية في مشاهدة قناة Time Sport بأعلى جودة ممكنة.

تعرض القناة مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019، ويعلق عليها معلقو التليفزيون المصري.

تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي والقارة السمراء انطلاق بطولة الأمم الإفريقية “كان 2019” في نسختها الثانية والثلاثين، ابتداء من اليوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، ويبحث الكثير عن القنوات غير المشفرة الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا وخصوصًا قناة “تايم سبورت”، والتي أطلقت لنقل مباريات البطولة وتغطيتها، يذكر أنه وفق بروتكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام من جهة وشركة إعلام المصريين، فقد تم إطلاق قناة تايم سبورت الفضائية والأرضية على القمر الصناعي المصري نايل سات، بجانب التردد الأرضي الرقمي لقناة تايم سبورتس، والتي من المقرر أن تنقل جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 لعشاق كرة القدم والرياضة في مصر مجاناً، بجانب التغطية الإعلامية المتميزة من خلال برامج القناة على التردد الفضائي للنايل سات، والتردد الأرضي بتكنولوجيا البث الرقمي “دي في بي تي”، وستضم القناة باقة من الإعلاميين الرياضيين والنقاد المشهورين.

تردد قناة Time Sports على النايل سات

القمر التردد الفضائي التردد الأرضي الإستقطاب الترميز نايل سات 11449 32 UHF أفقي 27500

استقبال تردد قناة تايم سبورت

خطوات الحصول على تردد تايم سبورتس الأرضية بسيط للغاية يتمثل في عدة خطوات كالتالي :

الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

توصيل الإريال بالتليفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية Save And Exit.

تردد قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

تقوم قناة تايم سبورت بإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، وباعتبارها القناة الأكثر أهمية الآن لدى المهتمين بمتابعة البطولة، وصلت أيضا لتكون ضمن عمليات البحث الأكثر رواجا على جوجل خلال الساعات الماضية، ويمكن استقبال تردد قناة تايم سبورت الأرضي عبر الحيز UHF 32، إلا أن هذا الأمر مشروط بأن تكون الشاشات داعمة لخاصية استقبال الترددات الأرضية، ويمكنك استقبال قناة تايم سبورت HD بشرط دعم الشاشة لاستقبال الترددات الديجتال.