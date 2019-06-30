’’ميريهان كلير‘‘ تفتح النار على ’’صلاح‘‘.. وتدعو النساء لمقاطعة المنتخب.. وتعليقات نارية من ياسمين الخطيب وساويرس

كتب: ضياء السقا

فتحت الموديل المصرية “ميريهان كيلر”، التي فجرت أزمة تحرش عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني بها، النار على محمد صلاح، نجم الفراعنة، بسبب تدخله في حل أزمة استبعاد اللاعب من المعسكر.

وقالت ميريهان في تصريحات لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: "صلاح جعلني شخصية مكروهة في مصر الآن بعد مساندته لزميله “وردة” وإعادته للمنتخب من جديد".

وأضافت: "يتعاملون في مصر مع صلاح كـ”إله” إنهم لا يتعاملون معه مثل لاعب كرة قدم، هو إله بالنسبة لهم، ولا يمكنه أن يخطئ أبدًا".

وواصلت عارضة الأزياء: “الأمر المفزع بالنسبة لي في وضع صلاح هو أنه لا علاقة له بالواقعة على الإطلاق.. وتصريحاته الداعمة لوردة أدت إلى تقسيم المجتمع المصري".

وأردفت كلير: "ليس لديكم فكرة عن حجم رسائل الكراهية والتهديدات والأشياء التي أتلقاها الآن، أمر مفزع أن تري هذ الكم من التهديدات والسخرية وأن الجميع يبتعد عن المشكلة الرئيسية”.

واستكملت: "بعد تدخل صلاح في أزمة وردة وإقناعه اتحاد الكرة بالعفو عنه، تلقيت آلاف الرسائل المسيئة التي تحمل كراهية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وأخشي من الهجوم علي في مصر حال عودتي لبلادي من أجل زيارة عائلتي”.

تطالب النساء بمقاطعة المنتخب

كما طالبت، ميريهان النساء بمقاطعة مباريات منتخب مصر حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا، اعتراضا على التغاضي عن محاسبة لاعب متحرش.

ياسمين الخطيب ترد على دعوات المقاطعة

من جانبها رفضت الإعلامية “ياسمين الخطيب”، دعوات المقاطعة، قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع ”تويتر”: "‏دعوات مقاطعة تشجيع المنتخب، لمعاقبة اللاعبين على موقفهم من أزمة “وردة”، من أسذج ما سمعت! إحنا مش بنشجع أشخاص".

وأضافت الخطيب: ”بنشجع كيان معنوي عظيم اسمه “المنتخب المصري”، والمقاطعة بدون مبالغة خذلان لمصر!".

وتابعت الإعلامية: ”شخصياً هاستمر في تشجيع منتخب بلدي، حتى لو “نيرون” بيلعب في خط الوسط".

تعليق ناري من ساويرس

وفي سياق متصل، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على واقعة وردة، قائلا: "أعرف اللاعب كويس، وكان لازم يتقرص قرصة كويسة علشان مستقبله على المحك لأن هذه الأحداث هتسبب له مشكلات".

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وأضاف ساويرس في مداخلة هاتفية مه الإعلامي المصري، عمرو أديب في برنامج "الحكاية، على قناة MBC مصر: "الموضوع مش حكاية احنا نسامحه، طبعا نسامحه دلوقت عشان المنتخب وعشان عايزين يلعب معانا وكدة، بس هو لازم ياخد درس أنه مرة ومش حتعدي بعد كدة.. يعني هو لازم يأخذ درس لأنه بالفعل مش أول مرة".

وردا على سؤال عمرو أديب عن إن كان العقاب الذي واجهه كافيا، قال ساويرس: "لا هو لو حيتعلم من العقاب ده يبقى مش قليل ولو مش حيتعلم يبقى قليل"، مضيفا في رد على التضامن مع وردة: "لا هو الواحد لما يتضامن مع حد يبقى مش غلطان إنما يتضامن مع حد غلطان يعني لأ، انا مع انه يرجع يلعب مع المنتخب مرة تانية وانبسطت لأنه هو لعيب كويس لكن هو لازم يفهم نتيجة العك الي بيعمله".

وكانت عارضة الأزياء، ميريهان قد اتهمت الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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وبعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لوردة، نشرته عارضة الأزياء المكسيكية، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناء عليه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

بعد قرار استبعاد وردة، حدث نوع من التضامن معه من جانب زملائه في المنتخب، على رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى اعتذار اللاعب عن الواقعة، مما اضطر اتحاد الكرة في النهاية إلى تخفيف عقوبة اللاعب، والاكتفاء بإيقافة حتى نهاية الدور الأول من البطولة فقط.

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