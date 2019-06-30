شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مواجهة مصر وأوغندا عنوانها "صراع القوة والفنيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن مواجهة الفراعنة وأوغندا، المحدد لها التاسعة مساء اليوم الأحد، فى ختام الدور التمهيدى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، ستكون مباراة قوية جداً من الفريقين، خاصة مصر التى تسعى للصدارة فى البطولة التى تقام على أرضها ووسط جماهيرها.

وأضاف بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا سيكون فيها الطابع الفنى من جانب الفراعنة، يقابله طابع القوة والإصرار من جانب نظيره الأوغندى، متوقعاً فوز الفراعنة بهذا اللقاء وصدارة المجموعة الأولى فى ختام الدور التمهيدى.

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وأشاد بلال بدور اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مشيراً إلى أنه أحد أفضل اللاعبين فى مباراتى زيمبابوى والكونغو على التوالى بأدائه القوى وخطورته على المرمى.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.