شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لا يعرف الهزيمة فى آخر جولات دور المجموعات منذ 1998 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الوطنى مباراته الثالثة والأخيرة فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، عندما يلتقى منتخب أوغندا فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى قمة المجموعة الأولى.

المنتخب الوطنى لا يعرف الهزيمة فى الجولة الأخيرة منذ الخسارة أمام المغرب فى نسخة 1998 التى أقيمت فى بوركينا فاسو، حيث خسر الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى حجى لاعب المغرب فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

نسخة 2017

فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات فى نسخة 2017 والتى أقيمت بالجابون وحصل فيها الفراعنة على لقب الوصيف، فاز المنتخب الوطنى على غانا بهدف محمد صلاح بعد مباراة قوية.

نسخة 2010

حقق الفراعنة فوزاً مهماً على منتخب بنين فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنسخة 2010، والتى أقيمت فى أنجولا وحصد الفراعنة لقبها بهدفين نظيفين.

نسخة 2008

بهدف لكل منتخب حسم التعادل الإيجابى مباراة مصر وزامبيا فى ختام دور المجموعات في نسخة 2008، والتي استضافتها غانا وتوج بها الفراعنة.

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نسخة 2006

في الجولة الأخيرة من دور المجموعات نسخة 2006 والتى استضافتها مصر وحصدت لقبها، حقق الفراعنة انتصارًا عريضًا بثلاثية مقابل هدف فى شباك أفيال كوت ديفوار.

نسخة 2004

حسم التعادل السلبى بدون أهداف نتيجة مباراة مصر والكاميرون بالجولة الختامية لمنافسات دور المجموعات في نسخة 2004 التي استضافتها تونس.

نسخة 2002

حقق المنتخب الوطنى فوزاً بهدفين مقابل هدف على منتخب زامبيا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية نسخة 2002 والتى استضافتها مالى.

نسخة 2000

فاز المنتخب الوطنى على نظيره بوركينا فاسو برباعية فى آخر جولات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية نسخة 2000 والتى أقيمت فى غانا ونيجيريا.