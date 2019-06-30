شاهد.. المصرى البورسعيدى يتدرب على شاطئ البحر استعداداً للموسم الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى على تويتر صوراً من مران الفريق الأول على الشاطئ استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصرى، بقيادة سمير حلبية، تجديد تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لموسم جديد ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2020/2019

وكان مجلس إدارة النادي المصرى قد أنهى إجراءات تجديد التعاقد مع حسام عياد حارس مرمى فريق تحت 20 عاما بالنادى لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2024/2023، كان الحارس حسام عياد والذي يلعب لصفوف فريق الشباب الفئة العمرية 1999 قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول خلال المواسم القليلة الماضية وذلك بعد ظهور الحارس بمستوى طيب مع كافة فرق قطاع الناشئين بالنادي المصري خلال السنوات الأخيرة.

كما أتم مجلس إدارة النادي المصري أولى صفقاته بالتعاقد مع المهاجم الليبي مفتاح طقطق بعقد يمتد لمدة موسمين اعتباراً من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2021/2020 لتكون تلك الصفقة هى أولى صفقات المصرى للموسم الجديد.

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