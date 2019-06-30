شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يكتفى بتدريبات فى الجيم على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الشباب بالأهلى والذى يتواجد فى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم، على هامش مران الفريق صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

ولم يشارك اللاعب فى تدريبات حراس المرمى التى قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية استعدادا للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض بعض المباريات الودية استعداداً للمرحلة المقبلة.

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وتغيب على لطفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الأحد.

وواصل الأهلى تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، حيث قرر الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى خوض المران اليوم على فترتين صباحية ومسائية.

يذكر أن الأهلى يستعد للسفر إلى إسبانيا الجمعة المقبل لخوض معسكر إعداد يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة.