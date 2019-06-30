شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يحدد 3 أوراق رابحة فى صفوف أوغندا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الوطنى مباراة مهمة أمام أوغندا، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.

وحدد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الأوراق الرابحة فى منتخب أوغندا وهم دينيس أونيانجو، حارس مرمى صن داونز الجنوب أفريقى، والذى يمتلك خبرات كبيرة ويبلغ من العمر 34 عاماً، ويعد واحداً من أفضل لاعبى المنتخب، وإيمانويل أوكرى لاعب سيمبا وهو من أخطر لاعبى المنتخب الأوغندى، ويجيد اللعب فى مركز المهاجم والجناح الأيسر، وأحرز 21 هدفاً مع منتخب بلاده، ويمثل خطورة كبيرة مع ديريك نيسبامبى مهاجم نادى سموحة.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوى (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

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وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.