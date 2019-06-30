شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الأفريقية لتنس الطاولة لمتحدى الإعاقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية لتنس الطاولة لمتحدى الإعاقة، التى تقام بالإسكندرية على صالة النادى الأوليمبى ولمدة 3 أيام. ويشارك فى البطولة 8 دول هى كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا. Advertisements وترجع أهمية البطولة كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية التى تقام بطوكيو 2020. يذكر أن اتحاد الطاولة أعاد تشكيل بعض الاجهزة الفنية، ومنها قطاع الناشئين والشباب. وكانت مصر قد نظمت بطولة مصر الدولية لمتحدى الإعاقة بصالةنفس النادى ايضا و شارك فى البطولة أكثر من 21 دولة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصرالمستضيفة.

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