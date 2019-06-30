شكرا لقرائتكم خبر عن «سباستيان» يقود تقسيمة قوية للاعبى الأهلى فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد سباستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبين فى المران الصباحى اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص سباستيان على توجيه لاعبى الفريق خلال التقسيمة التى أقيمت بعرض الملعب فى استاد مختار التتش بالجزيرة.

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يذكر ان الأهلى يخوض مرانه اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وفقا للجدول الذى وضعه الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته أمس، السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات الجمعة، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى، ويستعد الأهلى لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.