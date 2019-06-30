شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى عن إصابة جنش: صدمتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الحميد بسيونى، مدرب فريق نادى الزمالك، أن إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض ومنتخب مصر بقطع فى وتر أكيلس صدمته كثيراً لأنه يحب جنش والإصابة جاءت له فى توقيت صعب.

وتمنى بسيونى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، عودة جنش بسلامة بعد إنهاء فترة علاجه، مشيراً إلى أنه قيمة كبيرة فى حراسة المرمى بالزمالك ومنتخب مصر، مؤكداً أن عماد السيد وعمر صلاح حارسان يمتلكان خبرات .

وتعرض جنش لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى مران منتخب مصر أمس بملعب الكلية الحربية وخاض المنتخب تدريباته استعدادا لمواجهة أوغندا، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وفاز المنتخب الوطنى فى أول مباراتين بمنافسات المجموعة على زيمبابوى والكونغو.

Advertisements

جدير بالذكر أن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، كشف أن محمود جنش حارس الفراعنة والزمالك تعرض للإصابة فى وتر أكيليس بمران المنتخب الوطنى بعد قفزة لالتقاط الكرة ثم هبوطه على الأرض ليتضح بعد سقوطه بأنه تعرض لإصابة وتوجه إليه على الفوز الجهاز الطبى للفراعنة.

واشتعل الصراع بين عدد من حراس المرمى المصريين لخلافة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، فى الموسم الكروى الجديد، بعد تأكد غيابه عن الملاعب عدة أشهر بسبب الإصابة.

ويغيب جنش عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر، للإصابة بقطع فى وتر أكيليس، خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى بكأس أمم أفريقيا 2019، ما يؤكد صعوبة عودته للزمالك قبل شهر يناير المقبل، وبالتالى أصبح الأبيض فى حاجة ملحة للتعاقد مع حارس مرمى جديد ذى خبرات لدعم مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل.