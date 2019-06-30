شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم التاسع من بطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس السبت 3 مباريات فى منافسات دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وأقيمت مباراتان فى المجموعة السادسة التى تضم الكاميرون وغانا وبنين بالإضافة إلى غينيا بيساو، وفى المجموعة الخامسة أقيمت مباراة أيضا بين منتخبى موريتانيا وأنجولا.

ومن المفارقات فى مباريات الأمس الثلاثة جميعها انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبات دون أهداف.

بنين وغانا 0/0

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تعادل منتخبا بنين وغينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية سلبيا، ووصل رصيد بنين للنقطة الثانية، بينما لم تحقق غينيا أى نقاط ورصيدها 0 حتى الآن.

الكاميرون وغانا 0/0

تعادل منتخبى الكاميرون و غانا ضمن مباريات المجموعة السادسة سلبيا دون أهداف، ويتصدر الكاميرون مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يليه غانا فى المركز الثانى بنقطتين فقط.

موريتانيا وأنجولا 0/0

كما تعادل منتخبا موريتانيا وأنجولا سلبيا أيضا ليرفع أنجولا رصيده إلى نقطتين، فى المركز الثانى خلف مالى متصدر المجموعة، وبالنسبة لموريتانيا فحصد نقطة واحدة فى المركز الأخير.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حال الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقان بشكل رسمى فى دور الـ16.