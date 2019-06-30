شكرا لقرائتكم خبر عن تامر صقر لـ"تايم سبورت": الكرات العرضية سلاح الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى تامر صقر لاعب منتخب مصر السابق أن التركيز فى الكرات العرضية سيكون سلاح منتخب مصر فى مواجهة أوغندا فى اللقاء الذى سيجمعها فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد بإستاد القاهرة فى ختام الدور التمهيدى ببطولة أمم أفريقيا 2019.

و قال صقر فى تصريحات لـ " قناة تايم سبورت " أن التغييرات الهجومية ستكون الحل الأمثل للمكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة على حسب سير المباراة.

و أكد صقر على أن منتخب مصر أصبح الأن منتخب " صلاح وتريزيجيه "، مشيرا إلى أن الأخير لاعب سريع ومهارى ويفيد الفراعنة كثيرا بهذه السرعة.

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و شدد صقر على أهمية تواجد محمد صلاح فى الناحية اليمنى، مشيرا إلى أنه لاعب كرته تشكل خطورة كبيرة على الخصم، مطالبا الجماهير بالتشجيع طوال الـ 90 دقيقة فى المدرجات لحماس اللاعبين.

ويتصدر الفراعنة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمى فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتى الفراعنة أمام زيمبابوى والكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و2 / 0 على الترتيب، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدى الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.