شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يمنح سيلفا مكافأة نهاية الخدمة والان مع التفاصيل

جهز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مكافأة نهاية الخدمة لنجمه الإسباني دافيد سيلفا، الذي أعلن أن موسمه المقبل هو الأخير بقميص "السيتيزين".

أكد لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا عزمه على ترك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، عندما ينتهي عقده في الصيف المقبل.

ووفقاً لصحيفة ميرور الإنجليزية، يعتزم مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إعطائه منحة الوداع التي يستحقها بعد تواجده مع النادي طوال 10 أعوام كاملة، وذلك بتسليمه "شارة الكابتن" في موسمه الأخير على ملعب الاتحاد.

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وسيخلف دافيد سيلفا (33 عاماً) زميله البلجيكي فينسنت كومباني الذي رحل عن السيتيزين، ليصبح لاعباً ومدرباً في نفس الوقت مع ناديه السابق أندرلخت.

رحيل كومباني يعني أن دافيد سيلفا الآن هو اللاعب الأطول خدمة في النادي، بعد أن وصل في عام 2010 من نادي فالنسيا مقابل رسوم نقل قيمتها 24 مليون جنيه إسترليني، بعد أن ساعد إسبانيا في الفوز بكأس العالم في جنوب إفريقيا.

ووضع مانشستر سيتي خطة شرف كبير لموسم دافيد سيلفا الوداعي، حيث أن اللاعب الإسباني هو الذي سيصبح قائد النادي في الموسم المقبل، حيث يتطلع إلى إضافة المزيد من الألقاب في موسمه النهائي بقميص السيتي.