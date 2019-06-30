هذا ما يقدمه منتجع الفرسان الرياضي لأطفال أبوظبي

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ينظم منتجع الفرسان الرياضي الدولي، مخيم الفرسان الصيفي للأطفال، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للصغار، في الفترة الممتدة من 30 يونيو (حزيران) وحتى 22 أغسطس (آب) 2019.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، خليفة الحميري: "المخيم يهدف إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها، ومفعمة بالمرح والمتعة لجميع الأطفال من عمر (4 وحتى 14 عاماً)، داعياً أولياء الأمور إلى الإسراع في تسجيل أطفالهم لضمان مشاركتهم في هذا المخيم المميز.
وأضاف: "المنتجع اتخذ العديد من التدابير ونفذ العديد من التجهيزات حتى يتمكن من استقبال "أصحاب الهمم" الصغار، ويمكنهم من المشاركة.
وأشار إلى أن الأطفال سيتمكنون من متابعة هواياتهم وتعلم مهارات جديدة ضمن بيئة آمنة ومفعمة بالمرح، تحت إشراف مدربين مختصين وطاقم عمل محترف.
ويوفر منتجع الفرسان الرياضي الدولي مجموعة متنوعة من المرافق الرياضية والترفيهية الفريدة من نوعها، التي تشجع الأطفال على خوض التحديات وتطوير قدراتهم، مع جداول منفصلة ومنظمة للأنشطة الأسبوعية للأولاد وللبنات.
وأوضح الحميري أن أنشطة مخيم الفرسان الصيفي، تتضمن تدريب الآيروبيك والزومبا ورقص الباليه، والحرف والفنون وفن الطبخ، بالإضافة على كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم، الشطرنج والفروسية وسباقات التتابع وكرة القدم الأمريكية، والجمباز الإيقاعي وفنون الدفاع عن النفس والسباحة والألعاب الجماعية وغيرها من الأنشطة الرياضية الممتعة.
كما يوفر منتجع الفرسان الرياضي الدولي للأهالي مجموعة متنوعة من المطاعم ومساحات الاستجمام، ليكونوا بالقرب من أطفالهم والمشاركة في تشجيعهم بعيداً عن ضغوطات الحياة والعمل.
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