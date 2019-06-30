شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لاعب الغرافة القطري يرقص مخموراً على سطح سيارة بهولندا والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، أن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ويسلي شنايدر، لاعب الغرافة القطري الحالي ونجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، بعدما أتلف سيارة خلال رقصه فوقها مخمورًا.
ووفق ما ذكرته صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن اللاعب رقص وهو مخمور فوق سقف سيارة ما تسبب في تلفيات بقيمة 5.4 ألف جنيه إسترليني.
وأفرجت السلطات الهولندية عن شنايدر بعد دفعه مبلغًا بقيمة 5382 جنيه إسترليني بعد اتفاقه مع صاحب السيارة التالفة.
ونشرت صحف هولندية صورًا للنجم الهولندي وهو يقوم بالرقص فوق السيارة وهو في غير وعيه، وذهبت بعض القصص لتؤكد أنه قام بالتبول على السيارة أولًا.
وظهر مقطع فيديو للاعب الدولي الهولندي السابق ووصيف بطل كأس العالم 2010 وهو يحاول الرقص فوق سطح السيارة.
ورفضت السلطات في هولندا حسب التقرير تأكيد ما إذا كان اللاعب تم سجنه أم لا، لكنهم أكدوا فقط عملية القبض عليه لتدمير السيارة.
وكان شنايدر شارك في 11 مباراة مع فريقه القطري في الموسم الماضي، وسجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
يذكر أن عقد شنايدر مع الغرافة القطري ينتهي بنهاية الشهر الجاري، ولم يتم الإعلان بعد عن مستقبله مع الفريق.
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