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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالزى الأبيض وفى التاسعة مساءً، يدخل المنتخب الوطنى تحديا جديدا، عندما يلتقى أوغندا فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة فى مصر صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى الذى حسم التأهل إلى دور الـ 16 بعدما حصد 6 نقاط، محققاً العالمة الكاملة فى أول مباراتين بدور المجموعات، حيث فازت مصر على زيمبابوى بهدف نظيف وعلى الكونغو بهدفين نظيفين.

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لكن ماذا فعل الفراعنة فى الظهور الأخير بالزى الأبيض؟

المرة الأخيرة التى ارتدى فيها المنتخب الوطنى الزى الأبيض كانت أمام منتخب سوازيلاند فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، حيث تغلب منتخب الفراعنة على مضيفه منتخب سوازيلاند بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما يوم 16 أكتوبر 2018، على ملعب مافوسو ستاديوم فى العاصمة السوازيلاندية مبابان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة فى التصفيات الأفريقية .

هدف الفراعنة الأول سجله أحمد حجازى برأسية من ضربة ركنية فى الدقيقة 19 من زمن المباراة، فيما أهدر المنتخب عددا وافرا من الفرص، قبل أن يحسم مروان محسن المواجهة بالهدف الثانى فى الدقيقة 52 من تمريرة سحرية من زميله أحمد حسن كوكا.