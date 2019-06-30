شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد فتح وغلق أبواب استاد القاهرة قبل مواجهة مصر واوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتح استاد القاهرة أبوابه فى الواحدة ظهراً حتى السابعة مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة مصر وأوغندا، المقرر لها التاسعة مساءً بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

حاملو تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسى "مسجد آل رشدان"، فى حين سيتوجه حاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة شمال عبر مدخل "دار المدرعات"، وحاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة يمين عبر طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.

ويجب الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر، وفى مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأى مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة، وسيتواجد فريق من المتطوعين أمام جميع بوابات الاستاد لتوجيه الجماهير..

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المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوى (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.