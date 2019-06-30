شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجوم حصدوا جائزة الأفضل بالجولة الثانية بأمم أفريقيا.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف العديد من النجوم الأنظار فى الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى انتهت منافساتها مساء أمس السبت.

وقدم بعض اللاعبين مستويات رائعة قادتهم نحو الحصول على جائزة الأفضل فى مباريات منتخبات بلادهم من جانب اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ونستعرضهم فى الفيديو جراف التالى.

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