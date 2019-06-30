شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أحداد يربط موعد رحيله عن الزمالك بـ"أمرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربط المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة بأمرين، أولهما إخطاره بشكل رسمى من إدارة النادى بشأن الرحيل، والثانى هو موعد فتح باب القيد للموسم الجديد فى المغرب، خاصة بعدما تلقى عروضا من أندية الدورى المغربى فى الفترة الأخيرة.

وعاد أحداد إلى القاهرة، أمس الجمعة، وحرص على التواجد اليوم فى نادى الزمالك وخاض تدريبات فى صالة الجيمانزيوم بعد نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد حفل زفافه الذى أقامه فى المغرب خلال الفترة الأخيرة، وحدثت أزمة خلال الفترة الأخيرة بعد تأخر التحاقه بتدريبات الفريق، وأعلنت إدارة النادى فرض غرامة على اللاعب مع زميله محمود كهربا لغياب الثنائى عن التدريبات الأخيرة بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الممتاز.

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