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قصة صور .. "جنش" أسد لا يقهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على الجماهير المصرية و خاصة الزملكاوية فى ظل إصابة حارس مرمى الفراعنة والفريق الأبيض محمود عبد الرحيم "جنش" فى وتر أكيلس .

يعد جنش  أحد أبرز الحراس الشجعان ، خاصة لديه القدرة على التحدى فى المواقف الصعبة ، و قدم افضل مستوياته هذا الموسم مع القلعة البيضاء  حتى أقنع  المكسيكى خافيير  أجبرى المدير الفنى للمنتخب بانضمامه إلى صفوف الفراعنة.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة لدى جنش فى الملعب و خارجه فى الصور التالية :
 

 

 

جنش 1
جنش 

 

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جنش فى أحد اللقاءات
جنش فى أحد اللقاءات

 

جنش فى العمرة
جنش فى العمرة

 

جنش مع والده فى مرحلة الطفولة
جنش مع والده فى مرحلة الطفولة

 

جنش مع محمد صلاح
جنش مع محمد صلاح

 

جنش فى عيد ميلاده
جنش فى عيد ميلاده

 

جنش و زوجته
جنش و زوجته

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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