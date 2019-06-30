شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. "جنش" أسد لا يقهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تسيطر على الجماهير المصرية و خاصة الزملكاوية فى ظل إصابة حارس مرمى الفراعنة والفريق الأبيض محمود عبد الرحيم "جنش" فى وتر أكيلس .

يعد جنش أحد أبرز الحراس الشجعان ، خاصة لديه القدرة على التحدى فى المواقف الصعبة ، و قدم افضل مستوياته هذا الموسم مع القلعة البيضاء حتى أقنع المكسيكى خافيير أجبرى المدير الفنى للمنتخب بانضمامه إلى صفوف الفراعنة.

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و العزيمة لدى جنش فى الملعب و خارجه فى الصور التالية :





جنش

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جنش فى أحد اللقاءات



جنش فى العمرة



جنش مع والده فى مرحلة الطفولة



جنش مع محمد صلاح



جنش فى عيد ميلاده