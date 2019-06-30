شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة مصر وأوغندا.. تعرف على حصاد رحلة ديسابر مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

المنتخب الوطنى فاز على نظيره الكونغولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات2-0، حاصدا نقطته السادسة بعد الفوز على زيمبابوى بهدف دون رد، ومنفردا بصدارة المجموعة أمام أوغندا (4 نقاط)، زيمبابوى (نقطة واحدة)، الكونغو الديمقراطية بلا رصيد.

منتخب أوغندا بقيادة الفرنسى ديسابر سيكون منافسا ليس سهلا للفراعنة، لاسيما أن المدرب الفرنسى يملك خبرة كبيرة بالكرة المصرية لسابق تدريبه للنادى الإسماعيلى فى فترة وصفت بالأروع فى تاريخ الدراويش حتى لقبوه أنصار السمسية بصانع الإسماعيلى.

ونرصد فى السطور التالية حصاد رحلة ديسابر مع الإسماعيلى بموسم 2017..

لعب : 18 مباراة

فاز : 13

تعادل : 4

خسر : 1

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سجل الفريق تحت قيادته 32 هدفاً

تلقت شباك الفريق تحت قيادته 12 هدفا

نسبة الفوز: 72 %

معدل التهديف: 1.7

نظافة الشباك: 8 مواجهات

إنجازاته: قاد الإسماعيلى لتصدر مسابقة الدورى بعد مرور 16 جولة برصيد 37 نقطة

وقاد الدراويش للصعود للدور ربع النهائى ببطولة كأس مصر.