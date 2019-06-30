دليلك لمباراة مصر وأوغندا.. موعد فتح الإستاد والطقس والمحظورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يختتم المنتخب المصري مشواره في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة نظيره الأوغندي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بالمسابقة القارية.

وضمن منتخب مصر التأهل رسميا إلى دور الـ16، حيث يتربع على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط.

- توقيت المباراة:

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

- موعد فتح الاستاد:

ستُفتح أبواب ستاد القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساءً، أي قبل بداية المباراة بساعتين.

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سيتوجه حاملو تذاكر الدرجة الأولى من خلال المدخل الرئيسي "مسجد آل رشدان"، والدرجتين الثانية والثالثة "شمال" عبر مدخل "دار المدرعات "، والدرجتين الثانية والثالثة "يمين" عبر طريق "النصر بجوار مدرسة الموهوبين".

- أجازة رسمية:

تحتفل مصر اليوم الأحد بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، وهو ما قد يسهل حركة المرور على المشجعين المتوجهين إلى ستاد القاهرة.

- محظورات:

شدد مصطفى عزام، منسق عام المباراة، على أهمية الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر، وفي مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأي مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة.

- درجة الحرارة:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة، حيث تأتي درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: الصغرى (25) الكبرى (35).