موعد ومعلق والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يلعب المنتخب المصري في موعد مختلف عندما يواجه نظيره الأوغندي مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وتقام مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعدما خاض المنتخب مباراتي زيمبابوي والكونغو الديموقراطية في تمام العاشرة مساءً في الجولتين الأولى والثانية.

وتُنقل المباراة فضائيًا عبر قناة "beIN SPORTS MAX 1 HD" بتعليق علي محمد علي.

كما تُذاع المباراة عبر قناة "Time Sports (بث أرضي)" بتعليق فهد العتيبي.

ويتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة.

ويتربع منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط.

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ويكفي المنتخب نتيجو التعادل لضمان الصدارة على حساب أوغندا، إلا أن رجال المدرب المكسيكي خافيير أجيري يضعون العلامة الكاملة بحصد التسع نقاط هدفًا لهم بالمسابقة.

ونستعرض جدول مباريات اليوم في أمم أفريقيا بالمواعيد والقنوات الناقلة:

18:00.. مدغشقر ونيجيريا.. "beIN SPORTS MAX 1 HD" و"Time Sports (بث أرضي)".. ستاد الإسكندرية.

18:00.. بوروندي وغينيا.. "beIN SPORTS MAX 2 HD" و"القناة الأولى (بث أرضي)".. ستاد السلام.

21:00.. أوغندا ومصر.. "beIN SPORTS MAX 1 HD" و"Time Sports (بث أرضي)".. ستاد القاهرة.

21:00.. زيمبابوي وجمهورية الكونغو.. "beIN SPORTS MAX 2 HD" و"القناة الأولى (بث أرضي)".. ستاد الدفاع الجوي.

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