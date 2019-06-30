رياضة | وصلة توبيخ لعبد الله السعيد في منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصلة توبيخ لعبد الله السعيد في منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاتب خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق قبل مباراة أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد أجيري لعبد الله السعيد أنه لم يتوقع تراجع مستواه في مباراتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية لذلك ينتظر عودته لما هو معروف عنه أمام أوغندا في ظل حاجة الفريق لجهوده.

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وانتقد أجيري تراجع عبد الله السعيد في صناعة اللعب لمحمد صلاح ومحمود تريزيجه وغياب دوره في الربط بين خط الوسط والهجوم مما جعل خط الوسط يظهر بهذا الشكل.