رياضة | مهاجم بني سويف على رادار بتروجت وحرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم بني سويف على رادار بتروجت وحرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى كريم أشرف مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضي عرضين للانتقال لصفوف بتروجت الهابط لدورى القسم الثانى بجانب عرض آخر من نادى حرس الحدود.

وكثف مسوؤلو الناديين من اتصالاتهم مع مهاجم بني سويف تمهيدًا للتعاقد مع المهاجم بالفترة الحالية وإن كان بتروجت الأقرب لارتفاع قيمة العرض المقدم لبني سويف.

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يذكر أن كريم أشرف قد قدم مستوى متميزًا مع بنى سويف الرياضى بالموسم الماضى ونجح فى إحراز 12 هدفًا وشارك بجميع مباريات الفريق بدورى القسم الثانى وبطولة كأس مصر.

وكان كريم أشرف قد لعب بصفوف ناشئين الأهلى وبني سويف كما لعب أيضًا بصفوف الأسيوطى سبورت.