رياضة | ولا في دماغه.. عودة عمرو وردة بالابتسامات وإشارات علامة النصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولا في دماغه.. عودة عمرو وردة بالابتسامات وإشارات علامة النصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر في تدريب أمس بعد تراجع اتحاد الكرة عن استبعاده من أمم إفريقيا 2019 على خلفية تورط في فيديو جنسي نشرته فتاة مكسيكية.

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وظهر عمروة في تدريب منتخب مصر وهو يشير بعلامة النصر وعلت الابتسامات وجهه رغم أنه لن يشارك في مباراة مصر وأوغندا مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

كان عمرو وردة قد اعتذر للاعبين والجهاز الفني للفراعنة، على ما صدر منه من بعد نشر فيديو غير أخلاقي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.