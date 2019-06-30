رياضة | باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام عودة "نيمار" لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام عودة "نيمار" لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكدت رغبة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرني في العودة إلى أحضان برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان فتح أبواب الرحيل أمام نيمار لكنهم كشفوا شروطهم من أجل انتقاله إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن سان جيرمان قد يسمح ببيع نيمار إلى برشلونة مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 إلى 150 مليون يورو، بالإضافة إلى اثنين من لاعبي البرسا.

وأضافت: "تبقى الإشارة إلى أن المفاوضات ستركز على اللاعبين اللذين سيوافق برشلونة على بيعهما.. النادي على سبيل المثال سيسمح بتسريح فيليبي كوتينيو وليس عثمان ديمبيلي".