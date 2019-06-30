رياضة | ميسي يطلب ضم مهاجم الأرجنتين لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يطلب ضم مهاجم الأرجنتين لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني ضم لوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت إذاعة Radio La Red الأرجنتينية أن برشلونة على استعداد لدفع مبلغ 112 مليون يورو لإنهاء الاتفاق مع مارتينيز هذا الصيف بعد طلب ليونيل ميسي.

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وشارك لوتارو مارتينيز في 35 مباراة مع نادي إنتر ميلان خلال الموسم المنصرم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.