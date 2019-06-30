رياضة | مصر تتحدى أوغندا لتجنب طريق الأشواك في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتحدى أوغندا لتجنب طريق الأشواك في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر وأوغندا في الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بينما أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط لذلك فإن مباراة اليوم صراع على المركزين الأول والثاني في صراع التأهل لدور الـ16 من أمم إفريقيا.

ويتطلع منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري إلى تحقيق الفوز لمواصلة صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة فريق السنغال في دور الـ16 لأن المركز الأول سيجعله يواجه ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة بينما المركز الثاني سيضعه في مباراة صعبة أمام السنغال.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز لاختيار الطريق الأسهل في دور الـ16 ثم دور الثمانية في حالة تأهله إليه حيث سيواجه الفائز من صاحبي المركزين الثاني في المجموعتين الثانية والسادسة واللذان سيلتقيان في الدور نفسه.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوغندا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا