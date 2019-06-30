رياضة | 3 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة أمام أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا 2019 بالدفع بأحمد حسن كوكا وباهر المحمدي وعماد نبيل دونجا على حساب مروان محسن ومحمود علاء وطارق حامد. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوغندا حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أحمد المحمدي وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأيمن أشرف خط الوسط: محمد النني ونبيل دونجا وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح خط الهجوم: أحمد حسن كوكا

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