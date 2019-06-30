رياضة | الزمالك يبحث عن بديل لـ"جنش" بين الستة الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبحث عن بديل لـ"جنش" بين الستة الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسوؤلي نادي الزمالك المصري، عن حلول للأزمة الأخيرى بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبد الرحيم "جنش"، بقطع في وتر أكيلس، خلال تدريباته مع منتخب الفراعنة، الذي يشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقد تصل فترة غياب جنش عن الفريق الأبيض إلى 8 أشهر، ما أربك مخططات الزمالك في موسم الانتقالات، ليضع عرى رأس أولوياته التعاقد مع حارس مرمى جديد.

أول الأسماء التي يفكر فيها الزمالك:-

محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة الحالي، والزمالك السابق، خاصة وأنه يعرف الضغوط في القلعة البيضاء، ومن الممكن أن ينسجم سريعًا مع الفريق، وشارك أبو جبل مع فريقه هذا الموسم في 33 مباراة ودخل مرماه 38 هدفًا.

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ويدخل عامر عامر حارس الإنتاج الحربي في حسابات الزمالك، بعد المستوى المميز الذي قدمه هذا الموسم مع فريقه قبل أن يتعرض للإصابة، وشارك عامر مع فريقه في 26 مباراة بالدوري، وتلقت شباكه 33 هدفًا.

كما يرصد الزمالك الحارس الثاني في بيراميدز، المهدي سليمان، خاصة وأنه لا يشارك في ظل وجود الشناوي، كما لن يمثل التعاقد معه صعوبة كبيرة في ظل العلاقة القوية التي تربط إدارة الناديين، وشارك سليمان مع بيراميدز في 13 مباراة فقط، وسكن مرماه 15 هدفًا، منهم 3 أهداف من جانب لاعبي الزمالك.

ويأتي محمد عواد بمثابة الخيار الأول من الناحية الفنية لإدارة الأبيض، ولكن تكمن صعوبة الصفقة في العروض السعودية المقدمة للحارس، وأيضا تمسك الإسماعيلي الشديد به، وشارك عواد مع الوحدة السعودي في 30 مباراة، بالموسم الماضي، بين الدوري والكأس وتلقت شباكه 38 هدفًا.

كما شهدت الساعات الماضية اقتراح البعض في مجلس الزمالك، وخاصة المقربين من مرتضى منصور، رئيس النادي، التفكير في عودة الحارس السابق أحمد الشناوي، الذي رحل في بداية الموسم إلى بيراميدز، خاصة وأن المستشار تركي آل الشيخ، ترك رئاسة بيراميدز، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في ضم الحارس.

وشارك الشناوي في 21 مباراة بالدوري وتلقت شباكة 16 هدفًا، ومباراة في الكأس تلقى فيها هدفين.

كما تردد اسم الحارس المخضرم عصام الحضري، أيضا داخل أروقة القلعة البيضاء، باعتبار أنه يمتلك الخبرة، كما أنه سيكون إضافة للزمالك لمدة 6 أشهر لحين عودة جنش من الإصابة.