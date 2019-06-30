شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بسيئون والان مع التفاصيل

تواصلت اليوم بسيئون محافظة حضرموت جولات بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي ينظمها برعاية رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الاتحاد الدولي للملاكمة العربية خلال الفترة من 28 – 29 يونيو الجاري .

وحصد بالمقابلة الأولى على لقب بطولة آسيا للهواة الملاكم لوزن الخفيف 63 كلغم الملاكم محمد كلش من لبنان على منافسه اكرم اليمني من اليمن .

في حين تمكن الملاكم سامح ميمون من فرنسا بالمقابلة الثانية من خطف لقب بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين لوزن نصف الثقيل 80 كلغم بعد انسحاب منافسه الملاكم ايمن جلال من مصر ، استطاع الملاكم عصام برهوم من تونس بالمقابلة الثالثة من حصد لقب بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين لوزن ثقيل خفيف 82 كلغم على نظيره شيلش بافال من أوكرانيا .

و شهدت المقابلة الرابعة فوز الملاكم جوانبورغ مامبا من بلجيكا على لقب بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين لوزن فوق المتوسط 76 كلغم على زميله براستي روزاريو من إيطاليا .

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المقابلة الخامسة والأخيرة لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين في وزن نصف المتوسط 65 كلغم تمكن الملاكم زيكزسي يوري من روسيا من حصد اللفب في بداية المقابلة على منافسه كيرو اموند من الكاميرون.

و شارك في لجنة التحكيم عبدالمؤمن قويد من فرنسا رئيسا ، و عضوية جمال الركابي من العراق و جورجيو بير جياليس من اليونان و حميد بوسنا و سنوسي عبدالعزيز من فرنسا .

وفي ختام البطولة قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري و الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة التحضيرية عبدالهادي التميمي و رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري بتوزيع الدورع على الشخصيات الهامة من الاتحاد الدولي .

حضر ختام البطولة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس و وكيلا محافظة حضرموت المساعدين لشؤون الوادي والصحراء و الشباب المهندس هشام السعيدي و فهمي باضاوي و عضو مجلس الشورى عبدالله صالح الكثيري و ممثل الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم (الفيفا) بيار ميقاشا وعدد من مدراء عموم الاجهزة التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت و جمع غفير من المواطنين