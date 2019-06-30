شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أنغولا يعتذر للجماهير بعد مباراة موريتانيا والان مع التفاصيل
وجه المدير الفني لمنتخب أنغولا، الصربي سردان فاسيليفيتش، اعتذاره للجماهير بعد التعادل السلبي مع المنتخب الموريتاني السبت، في الجولة 2 من منافسات المجموعة 5 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وقال المدير الفني عقب المباراة: "أود أن أرسل رسالة إلى جماهيرنا في أنغولا، نعتذر عن التعادل وعدم الفوز اليوم لكن على أي حال مازلنا في الصورة".
وأضاف: "هناك مباراة قوية أمام مالي في الجولة الأخيرة قادرين على الفوز بها واحتلال صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16".
وأكد: "لعبنا أمام فريق قوي وصعب ويجيد الضغط الجماعي، ومنظم، فقدنا فرصة الفوز بهذا اللقاء وأضعنا العديد من الفرص الخطيرة، الآن معنا نقطتين مثل أفضل فريق في المجموعة منتخب تونس".
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