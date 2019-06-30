من يقود تدريبات بيراميدز بعد العودة؟...

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جدة - عمرو شويل عاد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، لاستئناف تدريباته خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد انتهاء مبارياته فى بطولة الدوري العام.
ووجه مسئولو بيراميدز الشكر للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للفريق وجهازه المعاون بعد انتهاء الموسم، وبالتالي لا يتواجد جهاز فني بشكل رسمي داخل النادي حالياً.
ولكن من يقود تدريبات بيراميدز حالياً؟
يقود تدريبات بيراميدز حالياً التونسي أنيس الشعلالي مُخطط أحمال الفريق، خاصة أن التدريبات مُقتصرة حالياً على الجانب البدني، فى الوقت الذي يكثف بيراميدز من مفاوضاته للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الأيام القليلة القادمة.
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