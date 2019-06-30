شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور موهبة تبحث عن فرصة فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز والمنتخب الوطني أحد أبرز النجوم الصاعدين الذين تنبأ لهم خبراء الكرة بمستقبل مشرق، وتنتظر الجماهير المصرية مشاهدة النجم الصاعد بين صفوف الفراعنة في مباريات كان 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
أحمد أيمن منصور ينتمي إلى أسرة كروية بامتياز، فهو نجل أيمن منصور نجم الزمالك الأسبق، وتعلم على يد والده أصول الفن والهندسة في عالم الساحرة المستديرة، ليتألق بين صفوف فريقه الحالي، ويصبح مطلوباً بأوامر جماهيرية في القطبين .
الخليج 365 يرصد أبرز المعلومات عن نجم خط ظهر الفراعنة المنتظر:
تاريخ الميلاد:
13/4/1994
25 سنة
مدافع
نادي بيراميدز
منتخب مصر
القيمة التسويقية: 720 ألف جنيه استرليني
شارك أحمد أيمن منصور مع فريقه في 29 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل 3 أهداف ولم يصنع.
ومع المنتخب الوطني انضم احمد أيمن منصور إلى الفراعنة في 23 مارس 2019، حيث شارك المدافع الواعد في 4 مباريات دولية.
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