شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تمنح الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مسئولو اتحاد الكرة النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

ويملك الأهلى فى قائمته 4 لاعبين أجانب وكان لزاماً على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أياً منهم للتعاقد مهاجم أجنبي جديد، إلا أن قرار إتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء، وسيكون الأهلى غير مضطراً للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال الاستقرار على التعاقد مع أجنبي جديد، نظراً لإمكانية اعتبار التونسي علي معلول أو زميله المغربي وليد أزارو كلاعب محلي فى الموسم الجديد.