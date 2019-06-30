شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

تلتقي مدغشقر مع نيجيريا، وبوروندي مع غينيا، وأوغندا مع مصر، وزيمبابوي مع جمهورية الكونغو، في كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 30 يونيو (حزيران):

كأس أمم أفريقيا

20:00 مدغشقر × نيجيريا

20:00 بوروندي × غينيا

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23:00 أوغندا × مصر

23:00 زيمبابوي × الكونغو

كأس الكونكاكاف

1:30 جامايكا × بنما

4:00 الولايات المتحدة × كوراساو