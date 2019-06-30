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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأحد

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تلتقي مدغشقر مع نيجيريا، وبوروندي مع غينيا، وأوغندا مع مصر، وزيمبابوي مع جمهورية الكونغو، في كأس أمم أفريقيا 2019.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 30 يونيو (حزيران):

 كأس أمم أفريقيا

 20:00 مدغشقر  ×  نيجيريا 

 20:00 بوروندي  ×  غينيا 

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 23:00 أوغندا  ×  مصر 

 23:00 زيمبابوي  ×  الكونغو 

 كأس الكونكاكاف

 1:30 جامايكا  ×  بنما 

 4:00 الولايات المتحدة  ×  كوراساو 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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