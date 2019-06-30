شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح الأهلى قبلة الحياة.. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة، منح النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

يشار إلى أن الأهلى يملك فى قائمته 4 لاعبين أجانب وكان لزاماً على الإدارة الحمراء الاستغناء عن أياً منهم للتعاقد مهاجم أجنبي جديد، إلا أن قرار إتحاد الكرة الجديد سيحل الأزمة للإدارة الحمراء، وسيكون الأهلى غير مضطراً للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب حال الاستقرار على التعاقد مع أجنبي جديد، نظراً لإمكانية اعتبار التونسي علي معلول أو زميله المغربي وليد أزارو كلاعب محلي فى الموسم الجديد.