شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة أجيرى، على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم أمام أوغندا، ويضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد المحمدى وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف فى الدفاع، ونبيل عماد وطارق حامد فى الوسط وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه ومروان محسن أو أحمد على فى الهجوم.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.