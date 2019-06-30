شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة مصر وأوغندا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الوطنى مباراة هامة الليلة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ بطولات أمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر واوغندا

تنطلق مباراة مصر واوغندا فى التاسعة مساء اليوم ،الأحد، على ستاد القاهرة الدولى.

موقف المجموعة

يتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

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التشكيل المتوقع

من المرجح أن يبدأ أجيرى مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد المحمدى وأحمد حجازى ومحمود الونش وأيمن أشرف فى الدفاع، ونبيل عماد وطارق حامد فى الوسط وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه ومروان محسن أو أحمد على فى الهجوم.

حكم المباراة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، المواجهة للحكم السنغالي ماجيتى نداي.

موعد فتح الاستاد

سيتم فتح أبواب الاستاد في الواحدة ظهر اليوم حتى السابعة مساء أى قبل بداية المباراة بساعتين.