باهر المحمدي ونبيل دونجا الأقرب لتعويض النني وعلاء في منتخب مصر

اقترب باهر المحمدي ونبيل عماد دونجا لاعبا منتخب مصر، من المشاركة بصفة أساسية مع الفريق القومي أمام أوغندا مساء اليوم على ملعب ستاد

القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

واستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني

لمنتخب مصر، على عدم إشراك محمود علاء ومحمد النني في المباراة خوفًا من الإنذار الثاني، حيث حصل كلاهما على الإنذار الأول في لقاء الكونغو الأخير، حيث فاز الفراعنة بهدف دون رد.