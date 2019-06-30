رياضة | إيهاب جلال يستقر على خطة معسكر الاعداد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يستقر على خطة معسكر الاعداد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن أهدافه مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد جلال خلال أن الفريق سيستمر في خوض تدريباته اليومية ببورسعيد حتى يوم السابع من يوليو المقبل ، قبل أن يتوجه الفريق للاسكندرية لبدء معسكر مغلق لمدة أسبوعين يخوض خلالهما الفريق عدد من المباريات الودية ، قبل العودة إلى بورسعيد في الثاني والعشرين من يوليو المقبل أيضا.

وقال جلال إن الفريق سيؤدي تدريباته ببورسعيد لمدة أسبوع يخوض خلاله الفريق مباراة ودية ، قبل التوجه الى الاسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق اعتبارًا من التاسع والعشرين من شهر يوليو وهو المعسكر الذي يخوض فيه الفريق ثلاث مباريات ودية.